الأهلي يهم لتصحيح صورته على حساب الفيصلي

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ويهدف فلادان من خلال هذه التغييرات لتقليل الأخطاء الدفاعية التي كلفت الفريق الكثير في اللقاءات الأخيرة، حيث كاد عدد أهدافه المسجلة يعادل عدد الأهداف التي ولجت مرماه (سجل 8 واستقبل 7).وعلى الجانب الآخر فقد استعد الفيصلي للقاء بالتدريبات اللياقية والبدنية.
ويسعى المدير الفني للفيصلي بريسكلس شاموسكا في تحقيق الفوز الذي غاب عنه في اللقاءين الأخيرين، بعد تعادله في الجولة الخامسة الماضية مع الاتحاد 1 - 1 وقبلها مع ضمك 0 - 0.
ويحتل الفيصلي المركز السابع في سلم الترتيب بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي، حيث يمتلك 9 نقاط.
يذكر أن آخر لقاء جمع الفريقين انتهى لصالح الفيصلي بهدفين نظيفين.
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