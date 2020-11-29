شكرا لقرائتكم أفشة يكشف سر تسميته وعمله في الطفولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد مجدى أفشة صانع ألعاب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، سر لقب "أفشة" قائلاً: "والدتى فى البلد كانت بتبيع فراخ، ولما كنت صغير كنت بشتغل معاها وأساعدها.. كنت بقفش الفراخ وبدبحها.. ودى حاجة تشرفنى.. لأنى كنت بساعد والدتى وأنا بتشرف بكده، واشتغلت كل حاجة".

وأضاف أفشة، خلال استضافته في برنامج "كلمة أخيرة" عبر شاشة "أون" مع الإعلامية لميس الحديدى، إنه مُقرب جدًا لوالدته، لافتًا: "حققت كل أحلام أمى، إلا حلم واحد وهو أداء العمرة، وسأحققه لها قريبًا".

واستضافت الإعلامية لميس الحديدى، مساء اليوم السبت، في برنامجها "كلمة أخيرة"، النجم محمد مجدى قفشة، لاعب النادى الأهلى، وصاحب هدف التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الزمالك بالأمس، في المباراة التي انتهت بفوز الاهلى 2/1 .

ويعد هذا اللقب التاسع للأهلى، حيث اقتنص النادى لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا في أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013، وكانت هذه المباراة هي النهائي رقم 13 للأهلي الذي يتأهل له في تاريخه، لكنه فشل في الفوز بالبطولة 4 مرات وكان وصيفا في 4 نسخ من البطولة.

ومن المنتظر أن يمثل الأهلى القارة الأفريقية فى بطولة كأس العالم للأندية التى تنظم فى الدوحة فى فبراير المقبل.