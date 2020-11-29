شكرا لقرائتكم أكرم توفيق: النهائي كان صعب التوقع.. وحزنت للرحيل عن الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى أكرم توفيق لاعب النادي الاهلي، سعادته عقب تحقيق الاحمر لقب دوري أبطال افريقيا. وقال صلاح خلال تصريحات تلفزيوينية: " مباراة الزمالك بنهائي دوري الأبطال كانت صعبة ولم يكن بالإمكان توقع االفريق الفائز. واكد: كنت حزين لمغادرة الأهلي لكني أبحث عن فرصة المشاركة مضيفا موسيماني طلب مني المشاركة في أكثر من مركز وأشاد بي

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