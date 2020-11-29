شكرا لقرائتكم محسن صلاح: لاعيبة المقاولون رجالة..وبحثنا عن المشاركة الافريقية 15 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أبدى محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب سعادته عقب الفوز على فريق أرتا سولار الجيبوتي في افتتاح مباريات الفريق المصري بتمهيدي الكونفدرالية الافريقية.
وقال صلاح خلال تصريحات تلفزيوينية: "اللاعيبة رجالة، المباراة كانت صعبة والحمد لله قدرنا نحقق نتيجة طيبه خارج ارضنا.
وتابع: صعوبة المباراة جاءت بسبب الطقس هناك فضلا عن ارض الملعب الترتان، ولكن وجود الفريق قبل المباراة باكثر من يوم، جعل اللاعبين يتأقلموا بشكل اكبر على ارضية الملعب.
واتم: كنا نبحث عن المشاركة الافريقية منذ 15 عام واستطعنا فعل ذلك، واتمنى التوفيق في لقاء العودة.
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