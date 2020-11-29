شكرا لقرائتكم أيمن أشرف: سعيد جدا بفوز الكابتن الخطيب بالبطولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال أيمن أشرف لاعب النادى الأهلى، سعيد جدا بفوز الكابتن الخطيب بالبطولة وبتحقيق اللقب فى وجوده لأنه ساعدنى كثيرا على التتويج فى النهاية.

وأضاف فى تصريحات لبرنامج ملعب on time sport، على قناة on time sport

أتمنى أن أكون تحت ظن الجميع وألعب فى جميع المراكز بنفس المستوي، مضيفا مكنش عندى أدنى شك إننا سنفوز بالبطولة بسبب الروح العالية للاعبين والجميع .

وأكد أشرف فى حديثه أن تراجع الأهلى بعد الهدف سبب الضغط علينا طوال المباراة وكانت فترة غير جيدة فى المباراة.

وتابع والدى وأخى محمد وزوجتى أول من قدموا التهئئة لى بعد المباراة حيث حرصوا جميعهم على الاتصال والمباركة.

واصل أيمن أشرف مدافع النادى الأهلى احتفالاته بحصد اللقب الأفريقى التاسع فى تاريخ دورى أبطال أفريقيا، وذلك عقب الفوز على الزمالك فى المباراة النهائية التى جمعت الفريقين مساء أمس على استاد القاهرة الدولى، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف، ليسترد الأهلى الأميرة الأفريقية التاسعة بعد 7 سنوات من الغياب عن دولاب البطولات الأحمر، ونشر أشرف صوراً من احتفاله بالتتويج الأفريقى وعلق عليها " صباح الخير علي شعب الاهلي..التاسعة فى الجزيرة".