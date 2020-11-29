شكرا لقرائتكم عربى بدر: الاتحاد السكندرى وسموحة والمقاولون فاوضوا الأهلى لضمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف العربي بدر، لاعب وسط الاهلي، عن العروض التي تلقاها في الميركاتو الصيفي الجاري. وأكد العربي بدر في تصريحات تلفزيونية: "الاتحاد السكندرى وسموحة والمقاولون العرب فاوضوا الأهلى لضمى الفترة الماضية". وتابع: "كابتن ربيع مثل والدى و أعتذر له خلال معسكر منتخب الشباب، استعدادات منتخب الشباب جيدة لبطولة الأمم الأفريقية القادمة فى موريتانيا".

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