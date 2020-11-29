شكرا لقرائتكم وكيله: جيرالدو مستمر في الأهلي بالموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف هشام بن صالح، وكيل الأنجولي جيرالدو دا كوستا، جناح الأهلي، موقف اللاعب مع الأهلي في الموسم الجديد.

وأكد هشام بن صالح في تصريحات تلفزيونية: "جيرالدو أحد أوراق الجهاز الفني وشارك في لقاء أمس أمام الزمالك وهو حتى الآن مستمر في صفوف الفريق الأحمر".

وتابع: "جيرالدو لن يلعب في مصر إلا في صفوف النادي الأهلي".

كشف هشام بن صالح، وكيل الأنجولي جيرالدو دا كوستا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن العروض التي تلقاها اللاعب في الفترة الماضية عن طريق النادي بشكل رسمي.

أوضح: "حتى الآن جيرالدو مستمر في صفوف النادي الاهلي، والإدارة لم تبلغني بتلقيه أي عرض حتي الآن".