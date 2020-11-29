شكرا لقرائتكم خبر عن الجنايني:ناس كتير خوفونى من محمد صلاح وطلع قمة البساطة والإحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة، أنه قبل بداية تسلمه رئاسة الجبلاية كان هناك أزمة بسبب خطأ فى التصويت لمحمد صلاح نجم مصر وليفربول الانجليزى فى استفتاء أفضل لاعبى العالم، وقال فى ندوة الخليج 365:" الناس خوفونى من التعامل مع ملف محمد صلاح لكنى تواصلت مع اللاعب وقابلته فى لندن وتحدثنا فى كل شئ وقولت له لك حقوق ستأخذها كاملة وعليك التزامات يجب أن تقدمها لبلدك، وعلمت تماما أننى أعامل نجما عالميا محترفا وفى نفس الوقت قمة السهولة والبساطة فى التعامل، وحرصنا على تكريمه بالتنسيق مع ليفربول ووكيل أعماله بعد فوزه بلقب الدورى الانجليزى".

وزار عمرو الجنايني رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ، مقر ”الخليج 365”، وتفقد أقسام الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى، وكذا المواقع المتخصصة وأبرزها سوبر كورة بوابة الخليج 365 الرياضية ، وكان فى إستقباله الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "الخليج 365.

وتعرف عمرو الجنايني خلال الجولة على طبيعة تدفق الأخبار فى صالة التحرير حتى النشر على الموقع، وكذلك التوازى والتنسيق بين الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى والمواقع المتخصصة، والتقى قيادات التحرير، وأشاد رئيس الجبلاية باستوديو وتليفزيون الخليج 365، وما به من إمكانيات تكنولوجية وفنية ومسايرة أحدث الوسائل الحديثة فى مختلف العمل الصحفى.

وشارك عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية فى ندوة ”الخليج 365” حول التحديات التى واجهت اللجنة الخماسية منذ تعيينها و أيضا اللائحة الخاصة بانتخابات اتحاد الكرة ، وموقف اللجنة الخماسية.