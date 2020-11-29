شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى: 3 أندية فى نهائيات أفريقيا يكلل مجهوداتنا بالنجاح فى قرار عودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو الجناينى، رئيس اتحاد الكرة، سعادته البالغة بتأهل 3 أندية مصرية لنهائى البطولات الأفريقية وهم الأهلى والزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، وبيراميدز فى الكونفدرالية، موضحا فى الندوة التى عقدها بـ"الخليج 365" أن هذا النجاح للأندية يؤكد صحة قرار اللجنة الخماسية بعودة الدورى، والإصرار على القرار وهو ما كان السبب فى الجاهزية الفنية للاعبين ما ساعد فى بلوغهم النهائيات.

وزار عمرو الجنايني، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، مقر ”الخليج 365”، وتفقد أقسام الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى، وكذا المواقع المتخصصة وأبرزها سوبر كورة بوابة الخليج 365 الرياضية، وكان فى استقباله الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير ”الخليج 365”.

وتعرف عمرو الجنايني، خلال الجولة، على طبيعة تدفق الأخبار فى صالة التحرير حتى النشر على الموقع، وكذلك التوازى والتنسيق بين الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى والمواقع المتخصصة، والتقى قيادات التحرير، وأشاد رئيس الجبلاية باستوديو وتليفزيون الخليج 365، وما به من إمكانيات تكنولوجية وفنية ومسايرة أحدث الوسائل الحديثة فى مختلف العمل الصحفى.

وشارك عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية، فى ندوة ”الخليج 365” حول التحديات التى واجهت اللجنة الخماسية منذ تعيينها وأيضا اللائحة الخاصة بانتخابات اتحاد الكرة وموقف اللجنة الخماسية.