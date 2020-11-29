شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور : تنظيم نهائى أفريقيا غلط وشياكبالا يتعرض للتنمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق خالد الغندور نجم الزمالك السابق على تنظيم نهائي دوري أبطال افريقيا، موضحا: تنظيم نهائي افريقيا غلط وجمهور الاول كان الاكثر داخل الاستاد وبسأل محمد فضل أنت نجحت تنظيميا دخلت جمهور الأهلي وجمهور الزمالك 15 أو 20 واحد".

قال خلال تصريحات لقناة الزمالك: "هدف شيكابالا يستحق جائزة بوشكاش ويصنف من أجمل أهداف العالم هذا العام معدي من واحد واتنين والتالت وسدد في حتة قاتلة والناس وقفت احتراما لهذه الموهبة".

وأشار الغندور : "شيكابالا تعرض لتنمر وعنصرية غير طبيعية واتشتم بالام والأب والزوجة والابن وعمل حركة لا أخلاقية وخد جزاته لكن اللي عمل معاه كده مخدش جزاته" متسائلا : "يعني ايه بواب؟ يعني ايه بليلة؟ يعني ايه قزم؟ انت معترض على لون البني أدم أنت مهنة البواب دي شايفها مهنة تهين صاحبها؟".

واستطرد: "اللي بتتريق على لون شيكابالا موسيماني اللي جابلك بطولة افريقيا لونه أغمق من شيكابالا ولازم يتقبض على اللي عملوا فيديو الكلب ويبقوا عبرة لغيرهم".