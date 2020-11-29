شكرا لقرائتكم خبر عن قفشة لـ لميس الحديدى: أمنيتى الاحتراف فى الدورى الإنجليزى.. وأقل أدبى بالكورة مش بلسانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد مجدى افشة صانع ألعاب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، إنه يتمنى الاحتراف فى الدورى الإنجليزى، لافتًا إلى إن تلك الخطوة تعد من أبرز أمنيات حياته فى المرحلة المقبلة، قائلاً: "أمنية حياتى أحترف فى الدورى الإنجليزى، رغم إن استايل اللعب هناك يختلف عن استايل لعبى، فهم يعتمدون على القوة وأنا أميل للمهارة أكثر مثل الدورى الأسبانى، لكننى أعشق الدورى الانجليزى".

وتحدث افشة عن التعصب والخروج عن النص فى تشجيع كرة القدم، خلال استضافته في برنامج "كلمة أخيرة" عبر شاشة "أون" مع الإعلامية لميس الحديدى، قائلاً: "اقل ادبى في الملعب بالكورة مش بلسانى، وأرفض بشدة ما يحدث مع شيكابالا، فجميعنا أخوات، وأنا على تواصل دائم مع طارق حامد".

تابع لاعب الأهلى حديثه: "بزعل من المحللين انهم يقيموننا بطريقة غير لائقة، ويقول إن هذا اللاعب يستحق أن يلعب هنا أو لا يستحق، وحنا لينا أهل بتسمع الكلام ده وبتزعل منه، ويجب أن يكون التحليل موضوعى وبشكل لائق".

واستضافت الإعلامية لميس الحديدى، مساء اليوم السبت، في برنامجها "كلمة أخيرة"، النجم محمد مجدى افشة، لاعب النادى الأهلى، وصاحب هدف التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الزمالك بالأمس، في المباراة التي انتهت بفوز الاهلى 2/1 .

ويعد هذا اللقب التاسع للأهلى، حيث اقتنص النادى لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا في أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013، وكانت هذه المباراة هي النهائي رقم 13 للأهلي الذي يتأهل له في تاريخه، لكنه فشل في الفوز بالبطولة 4 مرات وكان وصيفا في 4 نسخ من البطولة.

ومن المنتظر أن يمثل الأهلى القارة الأفريقية فى بطولة كأس العالم للأندية التى تنظم فى الدوحة فى فبراير المقبل.