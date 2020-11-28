شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الإسماعيلي يدعم لاعب فريق 2006 بعد إصابته بالسرطان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في مبادرة إنسانية اطلقها المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، حرص مسئولو النادى اليوم، على زيارة يوسف مؤمن لاعب فريق الشباب مواليد 2006 في منزله بعدما أثبتت الفحوصات إصابته بالسرطان.

حضر اللقاء المهندس تامر موسى عضو مجلس إدارة الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الناشئين، بجانب خالد القماش مدير قطاع الناشئين، وعدد من زملائه بالفريق.

ونقل المهندس تامر موسى حرص المهندس إبراهيم عثمان على الاطمئنان على صحة اللاعب، مشددا على أن النادى سيقدم كافة سبل الدعم المعنوى والمادى من أجل سرعة تماثله للشفاء والعودة من جديدة لتدريبات الفريق والمشاركة بشكل طببيعى.

من جانبه قال خالد القماش إنه ينتظره بفارغ الصبر سعيا للتواجد والمشاركة مع الفريق، منوها على ضرورة الالتزام في الحصول على الجرعات الطبية اللازمة التصدى لهذا المرض اللعين.

واختتم حديثه بأنه سيحرص على زيارته باستمرار بغرض الاطمئنان على صحته باستمراره باعتباره أحد العناصر المميزة ضمن صفوف الفريق.

وقام المهندس تامر موسى والقماش إضافة للاعبين بالتقاط الصور التذكارية مع اللاعب وسط أجواء مميزة مغلفة بالمساندة والدعم.

لاعب الدراويش يوسف مؤمن بعد اصابته بالسرطان ودعوات الالاف بالشفاء