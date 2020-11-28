وزير الرياضة يتحدث عن تعيين رئيس مؤقت للزمالك.. ورأيه في تحية كهربا لـ«الخطيب»

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتحدث عن تعيين رئيس مؤقت للزمالك.. ورأيه في تحية كهربا لـ«الخطيب» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ما تردد حول إصدار قرار بتعيين اللواء صفي الدين بيسوني رئيسًا مؤقتًا لنادي الزمالك، مشيرا إلى أنه لم يصدر حتى الآن قرار بهذا الشأن.
وأكد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، أن مبادرة لا للتعصب مستمرة خلال الفترة القادمة، ولن تتوقف عند مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ولفت «صبحي» إلى أن مبادرة لا للتعصب مستمرة لمدة سنة، وستكون هناك لوائح ومراقبة لتصرفات الجمهور، لضبط التصرفات غير اللائقة.
وأضاف الوزير أن ما فعله كهربا من إلقاء التحية على رئيس النادي محمود الخطيب رد فعل طبيعي من لاعب بعد تحقيق الفوز، منوها بأن الخطيب كان يعلق على أي تصرف خارج.
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