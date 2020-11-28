شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور ينتقد محمد الشناوي: «تصرف غريب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، محاولة محمد الشناوي، حارس وقائد فريق الكرة بالنادي الأهلي، إهدار الوقت خلال الدقائق الأخيرة من عمر مباراة نهائي القرن.

وقال الغندور خلال تصريحات عبر قناة الزمالك: «الشناوي قام بتصرف غريب مع نهاية مباراة الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا».

وأوضح: «الشناوي ترك الكرة لمدة 30 ثانية من أجل إضاعة الوقت وقام الحكم بإنذاره ثم عاد من جديد لإضاعة ثوانٍ أخرى أطلق بعدها الحكم صافرة النهاية».