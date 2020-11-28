شكرا لقرائتكم خبر عن «الخولي» يمثل النادي المصري في «عمومية» اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد اتحاد الكرة المصري ظهر غدا الأحد، بأحد فنادق القاهرة اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والتي سيتم خلالها مناقشة بنود اللائحة الجديدة للاتحاد والتي وضعتها اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد وفق التكليف الصادر لها من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».
ومن المقرر أن يمثل النادي المصري في الاجتماع محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي.
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