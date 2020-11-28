«رافينيا» يقود ليدز يونايتد للفوز بهدف نظيف على إيفرتون

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل البرازيلي رافينيا هدفه الأول مع ليدز يونايتد ليقوده للفوز 1-صفر على إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج» اليوم السبت، في مباراة شهدت إلغاء أكثر من هدف وإنقاذ فرص عديدة.
ووضع جيمس رودريجيز وريتشارليسون ثنائي إيفرتون الكرة في الشباك في الشوط الأول قبل إلغاء الهدفين بسبب التسلل.
واعتقد باتريك بامفورد مهاجم ليدز أنه افتتح التسجيل في الدقيقة 65 قبل إلغاء الهدف أيضا.
وبدا أن رافينيا، المنضم من رين في أكتوبر تمرير الكرة قبل يراوغ بن جودفري ويسدد داخل مرمى إيفرتون في الدقيقة 79.
ورغم إطلاق 38 تسديدة من الفريقين، فلم تهتز الشباك بشكل شرعي سوى مرة واحدة ليصبح رصيد ليدز 14 نقطة في المركز 11 وبفارق نقطتين عن إيفرتون سادس الترتيب.
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