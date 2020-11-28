شكرا لقرائتكم خبر عن في غياب رونالدو.. يوفنتوس يكتفي بالتعادل مع بنفينتو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتفى يوفنتوس حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بالتعادل 1-1 مع مضيفه بنفينتو الوافد الجديد، اليوم السبت، بعد إراحة هدافه كريستيانو رونالدو.

ومنح ألفارو موراتا التقدم ليوفنتوس في الدقيقة 21 بعد تمريرة عرضية ساحرة من فيدريكو كييزا.

لكن جايتانو لتيتسيا أدرك التعادل لصاحب الأرض في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بتسديدة قوية بعدما أبعد أرتور الكرة بشكل سيئ لتتهيأ أمامه.

ورغم استحواذه على الكرة بعد الاستراحة لم يستطع يوفنتوس كسر صمود دفاع بنفينتو في مباراة تحولت إلى العنف وطُرد موراتا في الوقت الضائع.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 17 نقطة من تسع مباريات متأخرا بثلاث نقاط عن ميلان المتصدر الذي يستضيف فيورنتينا غدا الأحد، فيما يقع بنفينتو في وسط الترتيب بعشر نقاط.