شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يعلن تعافي «النني» من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، مساء اليوم السبت، تعافي نجم المنتخب الوطني محمد النني من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن إصابة النني، خلال تواجده مع منتخب مصر، قبل أسبوعين، لخوض منافسات تصفيات بطولة كأس أمم أفريقيا.

واكتشفت إيجابية حالة النني في توجو قبل خوض المباراة الرابعة من التصفيات أمام منتخب توجو.

وكتب الحساب الرسمي لنادي آرسنال، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «من الجيد عودتك إلينا، النني».