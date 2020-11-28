شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يتحدث عن إصابته بكورونا واللعب في مونديال الأندية.. وسر إشارته لـ «الخطيب» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف أمس الجمعة.
كهربا قال في تصريحات عبر شاشة قناة الأهلي، اليوم السبت: «في أول موسم لي صحيح لم أخض مباريات كثيرة إلا أن ربنا كافئني ببطولتين في مدة قصيرة».
وحول تعرضه للإصابة بفيروس كورونا، رد: «الأهلي لا يتأثر بالغيابات بعدما تعرضت للإصابة بفيروس كورونا، لكن كنت أتمنى التواجد في النهائي».
وعن تحيته لمحمود الخطيب، خلال منصة التتويج، قال: «الخطيب أسطورة وهو مثل والدي ويستحق العالم بأجمعه يعطوله التحية لأنه أسطورة».
وأنهى كهربا حديثه عن المشاركة في كأس العالم للأندية: «كان حلم حياتي العودة مرة أخرى للأهلي والمشاركة في كأس العالم للأندية، خاصة أنني كنت أتابع الفريق صباحًا خلال مشاركاته في اليابان».
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