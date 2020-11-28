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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلى ضد الاتحاد السكندري في نصف نهائي الكأس حيث يلتقى المارد الأحمر نظيره السكندرب يوم الثلاثاء 1 ديسمبر الساعة 8.00 مساءً بملعب استاد السويس الجديد

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الكأس

موعد مباراة الأهلى ضد الاتحاد السكندري في نصف نهائي الكأس وتأهل الأهلي لنصف نهائي كأس مصر بعدما أقصى فريق أبوقير للأسمدة بالفوز 2-1 بمباراة ربع النهائي التي أقيمت بملعب استاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الكأس



موعد مباراة الأهلى ضد الاتحاد السكندري وتقام مباراتي نصف النهائي بعد 4 أيام من قمة القرن بنهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك بملعب استاد القاهرة الدولي يوم 27 من شهر نوفمبر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الكأس



موعد مباراة الأهلى ضد الاتحاد السكندري في نصف نهائي الكأس حيث أكمل الأهلي والزمالك المربع الذهبي لمسابقة كأس مصر موسم 2019/2020، بعد انتهاء أخر ما تبقى من مباريات ربع نهائي البطولة.