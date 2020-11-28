شكرا لقرائتكم عمرو الجنايني: "مقولة السيسي سلاحي في الحياة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه يعمل بمقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي " المجاملة أول سكة الفساد " ، مضيفا : " أطبق اللوائح على الجميع و العدل و الحزم أساس أي نجاح ، ولا أجامل أحد على حساب عملي ..وهذا الأمر أغضب الكثير من أصدقائي مني ولكن في النهاية أنا صح.

أضاف عمرو الجنايني في ندوة اليوم السابع : لا أجامل أحد على حساب اللوائح .. واتحاد الكرة ليس ملكي .. و أعمل للصالح العام وكما قلت لا يوجد لدينا أجندات.

وزار عمرو الجنايني رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ، مقر "اليوم السابع"، وتفقد أقسام الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى، وكذا المواقع المتخصصة وأبرزها الخليج 365 بوابة اليوم السابع الرياضية ، وكان فى إستقباله الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "اليوم السابع.

وتعرف عمرو الجنايني خلال الجولة على طبيعة تدفق الأخبار فى صالة التحرير حتى النشر على الموقع، وكذلك التوازى والتنسيق بين الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى والمواقع المتخصصة، والتقى قيادات التحرير، وأشاد رئيس الجبلاية باستوديو وتليفزيون اليوم السابع، وما به من إمكانيات تكنولوجية وفنية ومسايرة أحدث الوسائل الحديثة فى مختلف العمل الصحفى.

وشارك عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية فى ندوة "اليوم السابع" حول التحديات التى واجهت اللجنة الخماسية منذ تعيينها و أيضا اللائحة الخاصة بانتخابات اتحاد الكرة ، وموقف اللجنة الخماسية.