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جدة - عمرو شويل موعد انطلاق الدوري المصري



ينطلق الموسم الجديد من الدوري المصري العام 2020-2021، يوم 11 ديسمبر المقبل، كما أعلن مازن مرزوق، الرئيس الجديد للجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤكدًا أن الأندية رفضت فكرة الدوري من دور واحد، الدوري سيستمر دون لاعبي المنتخب الأوليمبي.

وتولى مازن مرزوق مسئولية منصب رئاسة لجنة المسابقات بالاتحاد المصري، خلفًا لنظيره حسام الزناتي الذي استقال من منصبه.

وحددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، يوم 11 ديسمبر المقبل، موعدًا لانطلاق الدوري المصري العام الجديد موسم 2020 -2021، خلال القرعة التي أجريت، أمس الإثنين، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عمرو الجنايني وأعضاء اللجنة الخماسية، بجانب العديد من نجوم كرة القدم المصرية.

مؤمن زكريا يصل الأهلي للاحتفال بلقب إفريقيا (فيديو)



وصل مؤمن زكريا لاعب الأهلى، مقر النادى بالجزيرة من أجل حضور احتفالية مجلس الإدارة بالفريق الكروى الأول، المقام حاليًا، بعد التتويج بلقب أفريقيا التاسع بالفوز على الزمالك بنتيجة 2/1 أمس الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى فى نهائى أفريقيا.

ورفع مؤمن زكريا، لاعب الأهلى، الأميرة الأفريقية مع زملائه بالفريق، أمس، احتفالا بفوز الأحمر باللقب التاسع فى تاريخه، حيث اصطحبه محمد الشناوى إلى المنصة ليرفع مؤمن زكريا الكأس، كما حرص محمود الخطيب رئيس الأهلى على تقبيل اللاعب أثناء رفع الكأس، قبل أن يحتفل باقى اللاعبين بالكأس ويلتقطون الصور التذكارية معها.

ويحصل النادي الأهلي على 2.5 مليون دولار قيمة مكافأة التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي البطولة الذي أقيم على استاد القاهرة، وتأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على استاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

شفاء وليد سليمان من كورونا



تحولت عينة وليد سليمان لاعب الأهلي من إيجابية الي سلبية ليتعافي اللاعب من فيروس كورونا الذي أصيب به مؤخرا وحرمه من المشاركة في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمس الجمعة أمام الزمالك، وخضع وليد سليمان لمسحة طيبة خلال الساعات الماضية، وجاءت النتيجة سلبية ليصبح اللاعب جاهز للمشاركة في تدريبات ومباريات الاهلي خلال الفترة المقبلة.

وتوج الاهلي ببطولة أفريقيا أمس بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف، ويستعد الاهلي لمباراة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء القادم في نصف نهائي كأس مصر.

فى سياق متصل، أحتفل النادى الأهلى، بتتويج فريق الكرة الأول بلقب كأس أفريقيا التاسع بزفة بلدى داخل أرجاء القلعة الحمراء بالجزيرة، حيث حضرت الزفة مع اللاعبين وقامت بجولة فى النادى وسط فرحة وسعادة الأعضاء، وذلك قبل اقامة احتفالية مجلس الإدارة بالفريق بفوزه على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما أمس الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى، فى نهائى أفريقيا.

واشعل ما يقرب من 200 عضوا بالنادي الأهلي الشماريخ بجوار ملعب التتش، احتفالاً بتتويج الفريق، ورغم أن موسيماني المدير الفني للفريق كان قد قرر منح الفريق راحة من التدريبات اليوم بعد الفوز ببطولة أفريقيا الا ان المدير الفني تراجع وقرر خوض مران انتهي منذ قليل استعداد لمباراة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء القادم في نصف نهائي كأس مصر.

خاض الأهلي في مشواره نحو التتويج باللقب 15 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز في 11 منها، وتعادل في 3 مباريات وتلقى خسارة وحيدة.

طاهر ونيدفيد يواصلان التأهيل في مران الأهلي



إستكمل ثنائي الأهلي طاهر محمد طاهر وكريم نيدفيد تنفيذ برنامجيهما التأهيليين للتعافي من الإصابة، وقطع الثنائي شوطًا كبيرًا في تنفيذ برنامجيهما التأهيليين للتعافي من الإصابة..وفاز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، أمس، على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد..ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري الثلاثاء القادم في نصف نهائي كأس مصر.

وخاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة الزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا، أمس،تدريبات استشفائية اليوم بملعب التتش ووضع الجهاز الفني للفريق برنامجًا استشفائيًّا للاعبين، في إطار التحضير لمباراة الاتحاد السكندري وصعد الأهلي إلى هذا الدور عقب تخطيه عقبة أبو قير للأسمدة في ربع نهائي المسابقة المحلية.

وتوّج الاهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا أمس ، الجمعة، بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف في نهائي البطولة بإستاد القاهرة..كان الجهاز الفني للأهلي قد قرر منح لاعبي الفريق راة من التدريبات اليوم قبل أن يتراجع ويُقرر خوض مران مساءً بملعب التتش إستعداداً لنصف نهائي كأس مصر .

فيما حصل جونيور أجايي، لاعب الفريق على راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم السبت، وخضع اللاعب لفحص طبي قبل انطلاق المران المسائي، واكتفى بمشاهدة التدريبات من على الدكة.