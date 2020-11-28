شكرا لقرائتكم محمد فضل: لا توجد خلافات بين البدري وجهازه المعاون في منتخب مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد فضل عضو اتحاد الكرة، أنه لا توجد أى مشكلات بين حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر وأى عضو فى جهازه المعاون كما يتردد، لافتا إلى أنه لمس حالة الود والتعاون خلال رحلة الفراعنة فى توجو حيث كان رئيسا للبعثة، مضيفا:" حسام البدرى يحق له وفقا للعقد الاستغناء عن أى عضو بجهازه باستثناء محمد بركات لأنه مدير المنتخب وممثل اتحاد الكرة فى المنتخب، ولو هناك أى عضو فى الجهاز لا يرده البدرى بالطبع كان هيستبعده".

أضاف فضل فى ندوة اليوم السابع، إنه لو هناك خلاف بين البدرى وأحد معاونيه كان سيظهر ذلك على المستوى والنتائج ولكن المنتخب حقق 6 نقاط أمام توجو فى أجواء صعبة ما يعنى أن هناك حالة تفاهم وتجانس بين الجميع.

وزار محمد فضل نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة حاليا، مقر "اليوم السابع"، وتفقد أقسام الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى، وكذا المواقع المتخصصة وأبرزها الخليج 365 بوابة اليوم السابع الرياضية.

وتعرف محمد فضل خلال الجولة على طبيعة تدفق الأخبار فى صالة التحرير حتى النشر على الموقع، وكذلك التوازى والتنسيق بين الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى والمواقع المتخصصة، والتقى قيادات التحرير، وأشاد نجم الأهلى السابق باستوديو وتليفزيون اليوم السابع، وما به من إمكانيات تكنولوجية وفنية ومسايرة أحدث الوسائل الحديثة فى مختلف العمل الصحفى.

وشارك محمد فضل فى ندوة "اليوم السابع" حول التحديات التى واجهت اللجنة الخماسية منذ تعيينها وكشف عن كواليس استعدادات مباراة القرن التى تجمع بين الأهلى والزمالك غدا باستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال افريقيا وكذلك الاستعدادات للدورى العام الجديد.