شكرا لقرائتكم أفشة: أطمئن باستمرار على الونش وعبد الله جمعة بعد غصابتهما بكورونا (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد مجدي قفشة لاعب الأهلي انه اجرى اتصالات هاتفية بكل من عبد الله جمعة ومحمود الونش لاعبي الزمالك للاطمئنان عليهما بعد اصابتهما بكورونا، مضيفا خلال استضافته في برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديد انه حزين لاصابة لاعبي الأهلي والزمالك بكورونا ، وانه حاول التواصل مع يوسف أوباما لاعب الزمالك للاطمئنان عليه الا انه فشل في الوصول اليه لعدم امتلاكه رقم هاتفه.

وعن الاستعداد لمباراة الزمالك قال قفشة ان موسيماني يجعل اللاعبين يحفظون طرق لعب لاعبي المنافس ، مؤكدا علي انه كان يشاهد يوميا لقطات لطارق حامد لاعب وسط الزمالك ، علي تليفونه الشخصي ، لدراسة تحركاته وفقا لتعليمات موسيماني.

كما كشف محمد مجدي قفشة لاعب الأهلي عن قيامه بتعليم الجنوب افريقي موسيماني المدير الفني للأهلي ، اللغة العربية، وقال قفشة انه يقوم بتعليم موسيماني العربي وقام بتحفيظه الأرقام من 1 الي 10 ، وأضاف قفشة خلال استضافته في برنامج كلمة أخيرة انه لا يعرف اللغة الإنجليزية ويقوم بتعليم موسيماني العربي والأخير يعلمه الإنجليزية.

كما أكد محمد مجدى قفشة لاعب الأهلي ان الهدف الذي أحرزه في مرمي الزمالك في مباراة نهائي دوري أبطال افريقيا يعتبر أفضل لحظة في حياته، وأضاف قفشة: اتدرب علي استغلال الكرات المرتدة من المدافعين، وقمت بتنفيذها امام الوداد ومباراة توجو في المنتخب.

في نفس السياق أكدت الإعلامية لميس الحديدى ان مباراة القمة التي أقيمت أمس بين الأهلي والزمالك كانت ممتعة، واستحقت ان يطلق عليها لقب قمة القرن، وأضافت الحديدي عبر برنامج كلمة أخيرة ان الزمالك لعب بمستوي جيد طوال فترات المباراة ولكن الأهلي خطف الفوز واللقب بهدف قفشة.