شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر يقلص الضغوط عن مدربه والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قلّص إنتر حدّة الضغوط عن مدربه أنتونيو كونتي بإلحاقه الخسارة الأولى هذا الموسم بضيفه ساسوولو الوصيف 3-صفر، السبت في المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ودخل «نيراتزوري» اللقاء إثر الخسارة أمام ضيفه ريال مدريد الإسباني صفر-2 في دوري الأبطال الأربعاء، وضعته قاب قوسين من الخروج من الدور الأول للموسم الثالث توالياً.

وأصاب إنتر عصفورين بحجر واحد، فإلى منح جرعة معنوية لمدربه، التحق بوصافة ساسوولو (18 نقطة) بفارق نقطتين عن ميلان المتصدر الذي يستقبل فيورنتينا الأحد.

وافتقد ساسوولو لنجم هجومه فرانتشيسكو كابوتو لإصابة بفخذه، الفرنسي جريجوار دوفريل والسلوفاكي لوكاش هاراشلين، فيما غاب عن إنتر الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، الصربي ألكسندر كولاروف، البلجيكي رادجا ناينجولان، الأوروجوياني ماتياس فيسينو وأندريا بيمونتي.

وأراح كونتي نجم الهجوم البلجيكي روميلو لوكاو قبل الدفع به في الشوط الثاني.

وسارع إنتر الباحث عن لقب أول في الدوري منذ عام 2010، إلى التسجيل بعد ضغط ومجهود من الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي مرر كرة على طبق من فضة إلى التشيلي أليكسيس سانشيز، تابعها في شباك الحارس أندريا كونسيليي (4).

ووسط عدة فرص لإنتر، لم يتأخر الضيوف في إضافة الثاني، بعد سلسلة من الأخطاء الدفاعية انتهت في الشباك بنيران صديقة عبر الروماني فلاد كيريكيش (14).

وهذه المرة الأولى منذ مارس 2018 يسجل إنتر هدفين في أول ربع ساعة في الدوري.

وفي الشوط الثاني، حسم إنتر المباراة بهجمة سريعة عكسها ماتيو دارميان إلى لاعب الوسط روبرتو جاليارديني الذي تابعها في الشباك هدفاً ثالثاً (60).

وتنفس إنتر الصعداء في دوري يُعد من أبرز المرشحين لإنزال يوفنتوس حامل اللقب في المواسم التسعة الماضية عن عرشه، وهو يملك راهناً أقوى هجوم في «سيري أ» مع 23 هدفاً في 9 مباريات.