كلوب معلقا على غضب صلاح بعد استبداله: ’’الأمر منتهي‘‘

كتب: ضياء السقا

علّق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على غضب محمد صلاح بعد استبداله بدلاً من ساديو ماني خلال لقاء برايتون والذي أقيم السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

قرر المدير الفني لليفربول، يورجن كلوب، استبدال صلاح بزميله في الفريق، السنغالي ساديو ماني، في الدقيقة 60، مما تسبب في غضب النجم المصري، ليتجاهل مصافحة المدرب الألماني، الذي كان قريباً منه للغاية وقت خروجه.

وتسبب قرار كلوب في غضب محمد صلاح، ليتجاهل مصافحة المدير الفني الألماني، الذي كان قريباً منه للغاية وقت خروجه.

وخرج كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية، السبت :"علينا فقط أن نكون حذرين (معه)، هو لا يحب ذلك".

وأضاف: "عندما يُغادر صلاح المباراة وهو مبتسم فإنه سيكون هناك خطأ ما."

وتابع: "أتفهم رد فعله بنسبة 100%، لكن كل ما في الأمر أنه كان بعيدا لمدة 10 أيام بسبب إصابته بفيروس كورونا".

وأكمل: "لقد تدرب مرة ثم لعب 60 دقيقة وبعدها بثلاثة أيام يلعب مجددا، علينا أن نتحلى بالحرص معه".

وواصل: "هو لا يحب أن يُستبدَل، ونحن نعرف ذلك، لكن الأمر منتهي".

وكان صلاح صنع هدفًا لديوجو جوتا في لقاء تعثر فيه ليفربول بالتعادل أمام برايتون بهدف لكل جانب، ليفشل "الريدز" في تحقيق الانتصار الرابع على التوالي خارج ميدانه.

كما سجل صلاح هدفا في الشوط الأول، ألغته تقنية الفيديو.

التعادل رفع رصيد ليفربول إلى 21 نقطة بفارق نقطة واحدة عن توتنام الذي يلتقي تشيلسي غدا في قمة الجولة العاشرة.