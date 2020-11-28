شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي: 10 ملايين جنيه مكافآت مالية.. وصرفها قبل «السوبر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عمت الأفراح والاحتفالات داخل القلعة الحمراء عقب تتويج الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى ببطولة دورى الأبطال بعد الفوز على الغريم التقليدى الزمالك بهدفين لهدف سجلهما عمرو السولية ومحمد مجدى قفشة، في المباراة التي أقيمت بينهما على أرض ملعب استاد القاهرة، ليستعيد الأهلى الزعامة الإفريقية التي غابت عنه على مدار سبع سنوات مضت.

واستقر مجلس إدارة النادى برئاسة محمود الخطيب على منح مكافآت إضافية للجهاز الفنى والإدارى واللاعبين بعد التتويج الإفريقى للمرة التاسعة في تاريخ النادى الأحمر، وينتظر أن يجتمع الخطيب مع مجلس الإدارة من أجل تحديد المكافآت المالية للاعبين وفقًا لنظام المشاركات في البطولة.

وعلمت «المصرى اليوم» أن المكافآت المالية التي ستصل إلى 10 ملايين جنيه للجهاز الفنى بقيادة موسيمانى، المدير الفنى، واللاعبين حسب نسبة المشاركة، فضلا عن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى السابق، الذي استقر المجلس على منحه المكافآت المالية الخاصة به عن المباريات التي قاد فيها الفريق بالبطولة.

وينتظر أن يصرف مجلس الإدارة المكافآت المالية للجهاز الفنى واللاعبين قبل خوض مباراة السوبر الإفريقى المقرر لها يوم 10 ديسمبر المقبل أمام نهضة بركان المغربى الذي حصد لقب الكونفيدرالية.

من جانبه، أكد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، أن فريقه لم يقدم مستوى كبيرًا أمام الزمالك خلال اللقاء، وقال موسيمانى: «كان لى حديث مع محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، عن مدى أهمية الفوز بين الأهلى والزمالك، وقلت له إننى رأيت آخر مباراتين للأهلى والزمالك، ولعب الأهلى المباراتين بشكل مميز رغم الهزيمة 3/1، ومرة بركلات الجزاء، لكن التاريخ لا يعرف الأداء ولكن النتائج، وقلت للشناوى إحنا كنا وحشين في الشوط الأول وكنا بنلعب من تحت، وطلبت من اللاعبين التقدم والضغط من الأمام».

وأضاف موسيمانى: «درسنا الزمالك لكن بعد الشوط الأول شعرت بأننا لم نشاهد الزمالك من قبل، اهتممنا بالنتيجة أكثر من الأداء حتى لا نستقبل أهدافًا، وكنت على دراية أننا لا نحتاج فرصًا كثيرة حتى نفوز على الزمالك، فالمهم عدم دخول أهداف في مرمانا وكنت واثقًا أننا لن نخسر، أمس لم نلعب جيدًا لكننا حققنا الهدف، وقلت لنفسى أثناء المباراة دى مش فرقتى لكن قدرنا نرجع وكسبنا».

وقال موسيمانى: «إحساس مختلف، وصعب جدًا الفوز ببطولة إفريقيا، ولو الموضوع سهل كان كل الفرق حققتها، والأهلى انتظر 7 سنوات لكى يحقق البطولة مرة أخرى».

وأكد أن التتويج بدورى أبطال إفريقيا مع بطل القرن إحساس مختلف تماما، وذلك بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة. وأوضح موسيمانى: «عندما يتم اختيارك لتدريب أفضل فريق في إفريقيا وبطل القرن وأكثر فريق حصل على بطولات تكون المسؤولية كبيرة».

وتابع مدرب الأهلى: «أشكر محمود الخطيب الذي أتاح لى الفرصة لتدريب الأهلى، وكنت أفكر في جلب هدية له في عيد ميلاده، وأشكر الجماهير الأهلاوية التي احتضنتنى واللى لسه مشفتهاش بسبب كورونا، وأشكر رئيس نادى صن داونز الذي وافق على رحيلى».