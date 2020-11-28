شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد بي إن سبورت بسبب السلام الوطني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه كلف الشؤون القانونية بالوزارة بدراسة الموقف المؤسف والمرفوض الذي قامت به قناة بي إن سبورت صاحب حقوق البث لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعد قيامها بقطع النشيد الوطني والسلام الجمهوري لمصر في المباراة.

وقال في تصريحات تليفزيونية سندرس الأمر قانونيا وسنتبع الإجراءات اللازمة لهذا الموقف وفقا للوائح فيفا وقواعد اللعب النظيف والعنصرية المحرمة والمجرمة في الأعراف الرياضية الدولية والميثاق الأوليمبي.