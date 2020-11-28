شكرا لقرائتكم خبر عن كازادي كاسينجو يؤدي أولى تدريباته مع المصري بمعسكره المغلق ببرج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، الذي أقيم مساء اليوم، على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، مشاركة الوافد الجديد المهاجم الدولي الكونغولي كازادي كاسينجو والذي كان قد تم الإعلان عن ضمه للقلعة الخضراء في ساعة مبكرة من صباح أمس الجمعة.

هذا وقد حظي اللاعب باستقبال حافل من زملاءه اللاعبين وكذلك من الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن على ماهر، والذي حرص على الاجتماع باللاعب قبيل انطلاق المران لشرح طبيعة المرحلة المقبلة من فترة إعداد الفريق.