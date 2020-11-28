شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون العرب: فخور باللاعبين وسنستعيد أمجادنا الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب ورئيس بعثة الفريق بجيبوتي، إن فوز المقاولون على ارتا سولارهو بداية مميزة للفريق بعد العودة للمشاركات الأفريقية.
وأكد محسن صلاح أنه فخور وسعيد بأداء الفريق أمام بطل جيبوتي في ملعب الأخير بالكونفيدرالية الأفريقية.
وأوضح أن تحقيق الفريق الفوز في بداية مشواره بالبطولة خطوة نحو استعادة الأمجاد لفريق عريق حقق العديد من البطولات سواء المحلية أو الأفريقية قبل ذلك.
وأضاف أن الفريق سيغلق صفحة الفوز في لقاء الذهاب وسيستعد لمواجهة العودة وحسم التأهل رسميا لمواجهة النجم الساحلي بدور الـ 32 للبطولة.
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