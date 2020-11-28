شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبي: الأهلي يحتاج رأس حربة.. وموسيماني يمتلك خبرات كبيرة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المعلق الرياضي مدحت شلبي، إن هدف شيكابالا في مرمى الأهلي خلال اللقاء الذي جمع الفريقين في نهائي أبطال أفريقيا الذي أقيم مساء الجمعة، عالمي ولو رأيناه من ميسي وكريستيانو كنا تحدثنا عنه كثيرًا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، «لا الشناوي ولا 10 منه كانوا يستطيعون صد هدف شيكابالا لأنه هدف مبدع ».

وأشار المعلق الرياضي مدحت شلبي، أن هدف شيكابالا، لا يتكرر في الملاعب المصرية، ولا نراه إلا كل وقت طويل، مؤكدا أن شيكابالا في الناحية اليمين خطير.

ولفت المعلق الرياضي مدحت شلبي، إلى أن مباراة الأهلي والزمالك أمس كانت جميلة تليق بنهائي مصر العظيمة.

وأوضح أن النادي الأهلي يحتاج إلى رأس حربة، مؤكدا أن الأهلي أضاع هدفين أمام الزمالك أمس، وياسر إبراهيم قيد حركة مصطفى محمد.

وأضاف، أنه كان يعتقد أن هذه المباراة لنادي الزمالك، لكن هذه المباريات تكسب ولا تلعب حيث أن الزمالك لعب مباراة ممتازة ولكن لم يتمكن من ترجمتها للفوز.

وأردف المعلق الرياضي مدحت شلبي، أن محمود حمدي الونش أفضل قلب دفاع في مصر، مؤكدا أن موسيماني مدرب الأهلي يمتلك خبرات كبيرة واستطاع بالأمس تحجيم سيطرة الزمالك بشكل مقبول.