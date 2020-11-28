شكرا لقرائتكم خبر عن كاسونجو يعتذر للجماهير: «كل اللاعبين أصدقاء.. وما حدث نرفزة ملعب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد بلال نظير وكيل اللاعب كاسونجو كابونجو مهاجم الزمالك، أن الأجواء كانت ساخنة أمس بعد المباراة لأن بعض اللاعبين كانوا «مشدودين».

وقال: «أعتذر عن أي إساءة خرجت من كاسونجو، وهو لاعب ملتزم للغاية وهادئ ومؤدب وما حدث هو نرفزة ملعب، والواقعة الأولى كانت لأسباب أخرى وكانت أسبابها معلومة للجميع، وتحدثت مع كاسونجو وهو أكد أنه لا يقصد أي إهانة، وفى النهاية كل اللاعبين أصدقاء» موكدا أن كاسونجو يعتذر للكل الجماهير عما بدر منه ويعتذر لجماهير الزمالك عن الهزيمة.

وأضاف خلال مداخلة خاصه مع الإعلامى سيد على لبرنامج «حضرة المواطن» الذي يذاع على قناة الحدث اليوم: «لابد أن نشيد بمبادرة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى لا للتعصب، لأنها تهدف لنبذ العنف، واعتذر مرة أخرى عما حدث من اللاعب، لم يقصد الإهانة لأحد».