شكرا لقرائتكم خبر عن منافس بيراميدز بالكونفيدرالية.. الاتحاد الليبي يفوز على بطل الصومال 4-1 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق الاتحاد الليبي فوزا كبيرا على ضيفه هورسييد بطل الصومال بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة ذهاب الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

واستضاف استاد «الأهلي -WE- السلام» مباراة بطل ليبيا أمام بطل الصومال، حيث يواجه الفائز منهما نادي بيراميدز في دور الـ 32 من البطولة القارية.

وتقدم بطل الصومال في الدقيقة 19 قبل أن يحول بطل ليبيا تأخره لفوز برباعية، ليقترب خطوة من التأهل انتظارا لمباراة الإياب المحدد لها أحد أيام 4 أو 5 أو 6 ديسمبر المقبل، لحسم منافس بيراميدز في الدور المقبل.

ويتواجه المتأهل من بطلي ليبيا والصومال مع بيراميدز بدور الـ 32 الأول من كأس الكونفيدرالية على أن تقام مباراة الذهاب أحد يومي 23 أو 24 ديسمبر المقبل خارج مصر، فيما تقام مباراة الإياب أحد يومي 5 أو 6 يناير المقبل بالقاهرة.