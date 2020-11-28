شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو عن أزمة شيكابالا: «بلد بحالها لا تدين العنصرية ومفيش تحرك من أي مسؤول» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علّق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، على الحملات المسيئة للاعب نادي الزمالك، محمود عبدالرازق شيكابالا، قائلًا: «بلد بحالها لا تدين العنصرية ومفيش أي تحرك من أي مسؤول».
وتابع في حسابه على «تويتر»، السبت: «وبعض الصحفيين طالعين بيدينوا #شيكابالا حرام وعيب لا دين ولا تربية بيقولوا كده.. للأسف مفيش حاجة نقدر نعملها إلا أن إحنا ندعمك هنا في مكان صعب مابقاش في حساب».
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