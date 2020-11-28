جملة مكاسب للأهلي بتتويجه بطلا لأفريقيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق الأهلي المصري العديد من المكاسب بفوزه على مواطنه الزمالك 2-1، مساء أمس الأول، وتتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه.

وجاء فوز الأهلي بالبطولة، لتعود (الأميرة الأفريقية) إلى خزائن الفريق بعدما غابت عنه منذ نسخة عام 2013، والتي توج فيها الفريق باللقب عقب فوزه على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي 3-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتأتي عودة الفريق للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية كمكسب آخر للفريق، حيث سيشارك في البطولة التي تستضيفها قطر في الفترة من الأول من فبراير وحتى 11 من الشهر ذاته عام 2021.

وسيكون بمقدور الأهلي إضافة مكسب جديد إلى مكاسبه، حينما يواجه فريق نهضة بركان المغربي في القاهرة على لقب كأس السوبر الأفريقي الذي يجمع بين بطل الأبطال وبطل الكونفدرالية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قد قرر إقامة مباراة السوبر بالقاهرة في العاشر من ديسمبر المقبل.

ويكتسب الفوز بالبطولة على حساب الغريم التقليدي الزمالك طابعا خاصا، بالإضافة إلى جني مبلغ 3 ملايين دولار من التتويج بلقب البطولة.

وينقسم هذا المبلغ إلى 2.5 مليون دولار هي قيمة الفوز بالمسابقة، بالإضافة لحصول الفريق على مليون دولار نظير مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية.

وفي المقابل، سيحصل الزمالك على مليون وربع المليون دولار هي جائزة الفريق الفائز بالمركز الثاني في البطولة.

وبدأ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) في تقديم جوائز مالية للفائزين بالمراكز الأولى في البطولة منذ 1997، وكانت قاصرة على أصحاب المراكز الثمانية الأولى بواقع مليون دولار للفائز باللقب، و750 ألف دولار للوصيف، و427.5 ألف دولار لكل من الفريقين الآخرين اللذين وصلا المربع الذهبي، و261.25 ألف دولار لكل من الفريقين اللذين احتلا المركز الثالث في دور المجموعات، و190 ألف دولار لكل من الفريقين اللذين احتلا المركز الرابع الأخير في المجموعة بدور المجموعات.