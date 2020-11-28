شكرا لقرائتكم خبر إلتشي بعشرة لاعبين يتعادل مع قادش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأنهى إلتشي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله لوكاس بويي في الدقيقة 38، ولكن اللاعب نفسه تعرض للطرد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط لنيله الإنذار الثاني في المباراة.وفي الشوط الثاني استغل قادش تفوقه عدديا وانتزع التعادل بهدف سجله ألفارو خيمينيز في الدقيقة 56.
ولكن إلتشي حافظ على نتيجة التعادل حتى نهاية المباراة رغم استمرار التفوق العددي لضيفه.
ورفع إلتشي رصيده إلى 13 نقطة ليتقدم إلى المركز الثامن، علما بأنه التعادل الثالث على التوالي له في المسابقة، كما فشل الفريق في تحقيق أي فوز للمباراة الرابعة على التوالي في المسابقة.
ورفع قادش رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس، علما بأنه انتزع التعادل اليوم بعد هزيمتين متتاليتين في المسابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر إلتشي بعشرة لاعبين يتعادل مع قادش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.