إلتشي بعشرة لاعبين يتعادل مع قادش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استغل قادش النقص العددي في صفوف مضيفه إلتشي خلال الشوط الثاني وانتزع تعادلا ثمينا 1 - 1 معه أمس، في المرحلة الـ11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأنهى إلتشي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله لوكاس بويي في الدقيقة 38، ولكن اللاعب نفسه تعرض للطرد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

وفي الشوط الثاني استغل قادش تفوقه عدديا وانتزع التعادل بهدف سجله ألفارو خيمينيز في الدقيقة 56.

ولكن إلتشي حافظ على نتيجة التعادل حتى نهاية المباراة رغم استمرار التفوق العددي لضيفه.

ورفع إلتشي رصيده إلى 13 نقطة ليتقدم إلى المركز الثامن، علما بأنه التعادل الثالث على التوالي له في المسابقة، كما فشل الفريق في تحقيق أي فوز للمباراة الرابعة على التوالي في المسابقة.

ورفع قادش رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس، علما بأنه انتزع التعادل اليوم بعد هزيمتين متتاليتين في المسابقة.