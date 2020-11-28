الاتحاد الألماني يناقش ملف خليفة شايفرت

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وقال رئيس مجلس الإشراف بالاتحاد بيتر بيترز في مقابلة مع بوابة (سبورت بوستر) الرياضية نشرت أمس «إن عملية البحث لا تزال في بدايتها، ستظهر الأسماء في المرحلة الثالثة أو الرابعة. والآن نحن في المرحلة الأولى، حيث نجري محادثات وتحليلات لهيكل الاتحاد».وأضاف «مهمتنا هي إيجاد الشخص الأنسب من أجل كرة القدم. ومن المهم للغاية أن نتبادل اعتباراتنا مع زملائنا في رابطة الدوري ونطلب منهم التقييم».
وكان شايفرت قد أعلن في نهاية أكتوبر الماضي أنه لن يمدد تعاقده إلى ما بعد يونيو 2022.
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