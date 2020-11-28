شكرا لقرائتكم خبر عن كايزر: الجزيرة لا يمتلك عدداً كافياً من اللاعبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

أوضح الهولندي مارسيل كايزر، مدرب الجزيرة، أن فريقه في حالة بدنية جيدة قبل مواجهة الفجيرة الاثنين، في الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي.

وقال كايزر: «الجزيرة يذهب إلى الفجيرة بثقة واحترام المنافس، ونية الحصول على العلامة الكاملة. نواجه فريقاً ليس سهلاً؛ لأن نتائجه لا تتناسب مع ما يقدمه من مستوى في المباريات.

في آخر مواجهة له مع الوصل، كان باستطاعته التسجيل في أكثر من مناسبة قبل أن يخسر بثلاثية نظيفة».

وأكد الهولندي: «ليس هناك جديد بشأن عودة لاعب الفريق عمر عبد الرحمن، وعلى الأقل لن يخوض المباراة القادمة».

وأشار إلى أنه ليست هناك راحة لأي لاعب في المباراة، مبيناً أن الفريق لا يوجد لديه عدد كاف من اللاعبين. وقال إن هناك بعض الإصابات الطفيفة ستتم متابعتها إلى ما قبل المباراة لتحديد التشكيلة.

وعن انخفاض المستوى أمام حتا في الجولة السابقة، قال كايزر: «غير منطقي أن يلعب الجزيرة بنفس المستوى في 26 مباراة، أتفهم رأي الجميع لأنهم تعودوا أن نلعب في المباريات بمستويات عالية».

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