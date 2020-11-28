شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يتفوق على العين بالهدف 650 في "المحترفين" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علي نجم

حقق الجزيرة فوزه الثاني توالياً والرابع هذا الموسم، حين تغلب على ضيفه حتا بهدفين من دون مقابل، ليرفع «فخر أبوظبي» غلته إلى 14 نقطة، وليثبت موقعه بين الأربعة الكبار في جدول الترتيب، بعد مرور 7 جولات على بداية المسابقة.

وتحول الجزيرة إلى منافس قوي على قمة الترتيب، رغم استبعاد البعض لرفاق علي مبخوت من دائرة المنافسين، بسبب التعاقدات الخجولة التي قام بها النادي في ميركاتو الصيف، وعدم اكتمال عقد اللاعبين الأجانب.

وكان فوز الجزيرة على الفريق القابع في أسفل جدول الترتيب هو الأهم، وإن لم يرتق مستوى «فخر العاصمة» إلى الصورة الفنية التي قدمها أمام شباب الأهلي في المرحلة السابقة.

وتمكن الجزيرة من تسجيل ثنائية، فكان الهدف الأول بتوقيع علي مبخوت الذي رفع غلته إلى 151 هدفاً في الدوري تاريخياً، ليقلص الفارق إلى 14 هدفاًَ عن الهداف التاريخي فهد خميس.

وأضاف المدافع العملاق الصربي ميلوس الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة، ليكون إعادة طبق الأصل عن الهدف الأول له هذا الموسم، والذي هز به شباك كلباء.

وكان هدف ميلوس تاريخياً، ذلك أنه حمل الرقم 650 للجزيرة في عالم المحترفين، ليصبح الجزيرة الفريق الأقوى هجومياً في حقبة الاحتراف وبفارق هدف واحد عن العين الذي سجل 649 هدفاً حتى الآن في المسابقة.