شكرا لقرائتكم خبر عن أول فوز للوصل في زعبيل منذ 5 مارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق الوصل بتخطيه الفجيرة 3-0 فوزه الأول في زعبيل منذ الخامس من مارس/آذار الماضي، كما وصل للنقطة 12 وهو حصاك جيد في 7 جولات حسب نتائجه السابقة في عصلا المحترفين.

وهنا حصاد الوصل بعد 7 جولات:

2009- 2008: (8 نقاط).

2009-2010: (8 نقاط).

2010-2011: (15 نقطة).

2011-2012: (11 نقطة).

2012-2013: (10 نقاط).

2013-2014: (12 نقطة).

2014-2015: (6 نقطة).

2015-2016: (10 نقاط).

2016-2017: (18 نقطة).

2017-2018: (17 نقطة).

2018-2019: (10 نقاط).

2019-2020: (11 نقطة).

2020-2021: (9 نقاط).

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