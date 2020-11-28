- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى مهنئا لاعبى الأهلى : استحقوا شرف إحراز الكأس التاسعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ مجدى عبد الغنى نجم الأهلى السابق ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين، لاعبى فريق الأهلى عقب التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب غريمة التقليدي الزمالك بنتيجة 2-1 ، وكتب مجدى عبد الغنى عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا " ليس صحيحا إن اعتزالك الكرة يفقدك روح البطولة 90 دقيقة بالتمام والكمال شعرت فيها كما لو كنت لازال لاعبا اقاتل مثل أبنائي في أرض الملعب بحثا عن " التاسعة " مثلما حصلت على هذا الشرف في 1982، 1987 حازوا هم على شرف احراز الكأس التاسعة " .
ويحصل كل لاعب فى الأهلى على 60 ألف جنيه مكافأة الفوز فى مباراة الزمالك أمس الجمعة، بنهائى دورى أبطال أفريقيا فقط، ومن المقرر أن يقوم مسئولو القلعة الحمراء بصرف مكافآت بطولة أفريقيا للاعبين والجهاز الفنى خلال الفترة المقبلة بعدما يتم إعداد كشف بأسماء ومشاركات اللاعبين فى البطولة الأفريقية ليتم تحديد مكافأة كل لاعب، ووفقاً لمصدر في القلعة الحمراء فإن مكافأة كل لاعب في الدور النهائي البطولة تبلغ 60 ألف جنيه، فيما بلغت مكافأة الدور نصف النهائى 40 ألف جنيه، وسيتم حساب باقى مشاركات اللاعبين فى بطولة أفريقيا التى بدأها المارد الأحمر بمواجهة فريق أطلع بره بطل جنوب السودان وأنهاها أمس أمام الزمالك بالفوز عليه بهدفين لهدف والتتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخ النادى.
الأهلى خاض فى مشواره نحو التتويج باللقب 15 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز في 11 منها، وتعادل في 3 مباريات وتلقى خسارة وحيدة..نجح الأهلي في تحقيق 3 انتصارات خارج ملعبه، وتمكن من الخروج بشباك نظيفة فى 8 مباريات، واستقبلت شباكه 7 أهداف فقط، فيما تمكن خط هجومه من هز شباك المنافسين في 36 مناسبة.
على معلول، ظهير أيسر الفريق سجل أول أهداف الأهلي في البطولة هذا الموسم، عندما تمكن من تسجيل هدف الأهلي الأول في شباك اطلع برة بطل جنوب السودان، في المباراة التي جمعت الفريقين، في إطار ذهاب منافسات الدور التمهيدي للبطولة، وانتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة ، فيما يعد محمد مجدى قفشة صاحب آخر أهداف الأهلي في البطولة، بعدما نجح في تدوين هدف الأهلي الثاني في شباك الزمالك في المباراة النهائية مساء أمس .
يعد حسين الشحات صاحب المقام الرفيع تهديفيًّا مع الفريق هذا الموسم، بعدما نجح في تسجيل 6 أهداف، استهلها في شباك «اطلع برا» بطل جنوب السودان، فيما كانت شباك الوداد المغربي شاهدة على تسجيله آخر أهدافه في إياب دور نصف النهائي.
كانت هذه تفاصيل خبر مجدى عبد الغنى مهنئا لاعبى الأهلى : استحقوا شرف إحراز الكأس التاسعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.