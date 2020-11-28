شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: علاقتنا بمحمد صلاح جيدة ونفسه يشارك في الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، أن علاقة المجلس بمحمد صلاح نجم منتخب مصر و ليفربول الإنجليزي رائعة للغاية ولا يوجد بها أي أزمات أو مشاكل، وتكريمه كان لمجهوداته التي يقدمها اللاعب في الملاعب وأصبح أيقونة مصرية.

تابع فضل في تصريحاته بندوة الخليج 365 : محمد صلاح تم تكريمه والحرص على أننا نكرمه لشخصه دون تكريمه للإستفادة من إسمه في وجود رعاة أو إعلانات ، مضيفا : صلاح يتمنى المشاركة مع المنتخب الاوليمبي في الأوليمبياد وهذا شرف لأي لاعب وصلاح يعي أهمية منتخب مصر وهو لاعب مميز.

زار محمد فضل نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة حاليا،اليوم الخميس، مقر ”الخليج 365”، وتفقد أقسام الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى، وكذا المواقع المتخصصة وأبرزها سوبر كورة بوابة الخليج 365 الرياضية.

وتعرف محمد فضل خلال الجولة على طبيعة تدفق الأخبار فى صالة التحرير حتى النشر على الموقع، وكذلك التوازى والتنسيق بين الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى والمواقع المتخصصة، والتقى قيادات التحرير، وأشاد نجم الأهلى السابق باستوديو وتليفزيون الخليج 365، وما به من إمكانيات تكنولوجية وفنية ومسايرة أحدث الوسائل الحديثة فى مختلف العمل الصحفى.

وشارك محمد فضل فى ندوة ”الخليج 365” حول التحديات التى واجهت اللجنة الخماسية منذ تعيينها وكشف عن كواليس استعدادات مباراة القرن التى تجمع بين الأهلى والزمالك غدا باستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال افريقيا وكذلك الاستعدادات للدورى العام الجديد.