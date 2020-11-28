شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: مباراة الأهلى والزمالك أمس مرت بشكل يليق بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكابتن وليد صلاح الدين، لاعب النادي الأهلي السابق، أن مباراة القرن مرت بشكل يليق بمصر ولأول مرة في التاريخ تقام مباراة بين فريقين من دولة واحدة في نهائي أفريقيا، مضيفا أن الروح المعنوية للاعبين كانت مرتفعة بشكل كبير، مشيرا إلى أن الإعلام أدى دورا عظيما لدعم مبادرة "لا للتعصب". وتابع صلاح الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، والذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن أداء نادى الزمالك في مباراة القمة كان جيدًا.

من جانبه، قال الكابتن عبد الحميد بسيونى لاعب نادى الزمالك السابق، أن النادى الأهلى قدم أداء مميزا في بداية المباراة وكان دفاع الأهلى جيدا ومميزا في ظل ضغط نادى الزمالك، مشيرا إلى أن الهدف الذى أحرزه مجدى قفشة يعتبر هدفا شخصيا بمجهود فردى أقدم له التحية عليه.

من جانب آخر، كان الكونغولى كونستاي أوماري، الرئيس المؤقت للاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" علق على مباراة نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا التي انتهت أمس بفوز المارد الأحمر 2-1، مؤكدا أنه كان ديربي عظيما، وذلك خلال حضوره المباراة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقال أوماري في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للكاف: "أود أن أعرب عن امتناني لأعضاء الكاف لأداء مهمتهم هذا الموسم بنجاح ملحوظ، على الرغم من الأوقات الصعبة التي نواجهها مع جائحة فيروس كورونا، أهنئ طرفي النهائي اللذين كرما قيم كرة القدم، لقد كان ديربي عظيما".