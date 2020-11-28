شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوضح سبب تغيير شيكابالا فى النهائى الأفريقى بعد التألق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الجهاز الفنى للزمالك أن تغيير شيكابالا قائد الفريق، أمام الأهلى، جاء بسبب معاناته من شد فى العضلة الخلفية، بعدما جاء ذلك بمثابة نقطة تحول فى المباراة التى جمعت الفريقان فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، فى اللقاء الذى جمع بين القطبين مساء أمس الجمعة، على ستاد القاهرة، وشهد تتويج الأهلى باللقب الإفريقى للمرة التاسعة فى تاريخه، بالفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى القمة التاريخية التى جمعت الفريقين.

وتقدم الزمالك عن طريق لاعبه عمرو السولية ونجح محمود شيكابالا فى تسجيل هدف التعادل للزمالك فى مرمى الأهلى فى مباراة الأمس، ليكون بمثابة الأمل الذى تجدد فى قلوب الجماهير البيضاء للعودة بالمباراة، بعدما أحرز الهدف فى الدقيقة 31 من زمن المباراة، بعدما كان يتقدم الأحمر بهدفه الأول عن طريق عمرو السولية الذى سجله فى الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الأول، إلا أن شيكابالا سدد قذيفة مدوية سكنت شباك مرمى محمد الشناوى ليتعادل الزمالك قبل أن يخطف أفشة هدف الفوز للأهلى فى الوقت القاتل.

وتُعد أبرز النقاط التى ساهمت فى تغيير نتيجة مباراة الأهلى والزمالك، هو خروج الأباتشى فى الدقيقة 55 من زمن المباراة، بعدما قام البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للأبيض، بالدفع بالكونغولى كابونجو كاسونجو بدلاً من شيكابالا بعد إصابته، والذى كان نقطة تحول واضحة فى مجريات المباراة.

واعترف الأهلى بهذا عندما أكد سامى قمصان، مدرب الأحمر، فى تصريحاته عقب المباراة أن شيكابالا كان من المميزين خلال القمة، وخروجه أراح الأهلى بشكل كبير"، وجاء ذلك بعدما نجح الأهلى فى تحقيق الفوز.

وواصل شيكابالا مسيرة عطاءه للزمالك على مدار العديد من السنوات التى شهدت تألقه داخل جدران القلعة البيضاء منذ أن كان فى مدرسة الناشئين وصوله إلى الفريق الأول وهو فى عمر السادسة عشر، ورغم صغر سنه شارك مع الفريق الأول وتألق بشدة حيث تدرج مع فرق الناشئين فى الزمالك ولمع نجمه وهو فى سن صغير حتى صعد للفريق الأول وهو بعمر 16 عام و10 أشهر فقط! وكانت أول مباراة له أما فريق غزل المحلة موسم 2002 واستطاع فيها تسجيل هدف نال بلقب أفضل هدف فى الموسم.

وشهدت مسيرة شيكابالا مع الزمالك، المشاركة فى أكثر من 257 مباراة على مستوى كافة البطولات المحلية والقارية، وسجل خلالهم 52 هدفًا وصنع 68 هدفًا.

عودة شيكابالا للزمالك هذا الموسم بالتحديد، كانت نقطة تحول فاصلة فى مشواره فقد نجح فى أن يُصبح قائدًا على الجيل الحالى داخل ميت عقبة، الجميع يلتف حوله ويسمعون لنصائحه ويسيرون على دربه نحو الانتصارات والتتويج بالبطولات للعودة بالثقة للجماهير ومكانة القلعة البيضاء، شارك شيكابالا مع الزمالك هذا الموسم فى 17 مباراة بواقع 8 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا و6 لقاءات فى الدورى الممتاز ومباراتين فى كأس مصر ومباراة فى السوبر المصرى، وسجل خلالهم 4 أهداف، ساهم شيكابالا هذا الموسم فى تتويج الزمالك بكأس مصر عن النسخة الماضية على حساب بيراميدز، والسوبر الإفريقى على حساب الترجى التونسى، ثم توج بالسوبر المصرى على حساب الأهلى، بالإضافة إلى تأهله مع الفارس الأبيض إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا قبل أن يخرج وصيفًا للبطولة.