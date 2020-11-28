شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجنايني يزور الخليج 365 ويشيد بتجربة التليفزيون الديجيتال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار عمرو الجنايني رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ، اليوم السبت، مقر ”الخليج 365”، وتفقد أقسام الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى، وكذا المواقع المتخصصة وأبرزها سوبر كورة بوابة الخليج 365 الرياضية ، وكان فى إستقباله الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "الخليج 365.

وتعرف عمرو الجنايني خلال الجولة على طبيعة تدفق الأخبار فى صالة التحرير حتى النشر على الموقع، وكذلك التوازى والتنسيق بين الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى والمواقع المتخصصة، والتقى قيادات التحرير، وأشاد رئيس الجبلاية باستوديو وتليفزيون الخليج 365، وما به من إمكانيات تكنولوجية وفنية ومسايرة أحدث الوسائل الحديثة فى مختلف العمل الصحفى.

وشارك عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية فى ندوة ”الخليج 365” حول التحديات التى واجهت اللجنة الخماسية منذ تعيينها و أيضا اللائحة الخاصة بانتخابات اتحاد الكرة ، وموقف اللجنة الخماسية.