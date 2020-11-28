طارق الأدور: لقاء القمة الأفريقى من أجمل المباريات خلال السنوات الأخيرة

وتابع الأدور، خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة والذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن إقامة المباراة في ظل هذه الأجواء تعتبر انتصارا كبيرا وتحديا عظيما، والفضل يرجع كذلك إلى وزارة الشباب والرياضة.

من جانب آخر، علق الكونغولى كونستاي أوماري، الرئيس المؤقت للاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، على مباراة نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا التي انتهت أمس بفوز المارد الأحمر 2-1، مؤكدا أنه كان ديربي عظيما، وذلك خلال حضوره المباراة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.