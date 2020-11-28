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عفت نصار: الزمالك كان الأجدر والأفضل خلال مباراة القمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكابتن عفت نصار، لاعب نادي الزمالك الأسبق، إنه كان ينقص نادي الزمالك اللاعبين عبد الله جمعة والونش وأوباما، خاصة أنهم ليس لهم بدائل، لافتاً إلى أنه الأفضل والأجدر خلال المباراة، مهنئا الدولة المصرية والنادي الأهلي بالبطولة التاسعة.

 

وأضاف الكابتن عفت نصار، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن البطولة مصرية واللاعبين المصريين هم الأفضل في القارة حالياً، سواء في النادي الأهلي أو الزمالك، وأصبح لدينا مجموعة كبيرة من اللاعبين مؤهلين لدخول المنتخب الوطني.

وأكد أنه لا يوجد شيء اسمه لا للتعصب، ولكن لا بد عدم التدخل في شأن الطرف الآخر، لافتاً إلى أن الأمور لها حسابات أخرى.

وخاض الأهلي في مشواره نحو التتويج باللقب 15 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز في 11 منها، وتعادل في 3 مباريات وتلقى خسارة وحيدة.

ونجح الأهلي في تحقيق 3 انتصارات خارج ملعبه، وتمكن من الخروج بشباك نظيفة في 8 مباريات، واستقبلت شباكه 7 أهداف فقط، فيما تمكن خط هجومه من هز شباك المنافسين في 36 مناسبة.

 

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