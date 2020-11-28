مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس بث مباشر يلا شوت اليوم بتاريخ 28-11-2020 في الدوري الاسباني

رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس real madrid vs alaves بث مباشر اليوم بتاريخ 28-11-2020 في الدوري الاسباني ، يستضيف مساء اليوم السبت نادي ريال مدريد خصمه فريق ديبورتيفو ألافيس في المباراة التي سوف تقام اليوم على ارضية ملعب الفريدو دي ستيفانو معقل نادي ريال مدريد مستقبل عليه مواجهة اليوم في النصف الاول من الموسم الحالي للدوري الاسباني 2020-2021، ومواجهة اليوم تقام ضمن منافسات الدور الاول في الذهاب ، وسوف تبدا اليوم السبت الموافق 28 نوفمبر مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في تمام الساعة الحادي عشر مساءا بتوقيت السعودية والساعة التاسعه مساءا بتوقيت مصر.

مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس

ريال مدريد قادم لمواجهة اليوم من انتصار في دوري ابطال اوروبا خارج ملعبه من امام خصمه فريق انتر ميلان في المباراة التي انتهت بنتيجة هدفين بدون رد في الجولة الرابعه ضمن الإياب في دور المجموعات ، ولكن قبلها لم يحقق ريال مدريد الانتصار في اخر مباريتين من الدوري الاسباني بعد الخسارة امام فالنسيا باربع اهداف لهدف وحيد ، وفي مباراة الاسبوع الماضي تعادل خارج ملعبه من امام خصمه فريق فياريال ، لذلك اليوم ريال مدريد سوف يكون مطالب بالفوز في المباراة وحصد الثلاث نقاط لتعزيز مكانته في جدول الترتيب.

موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس

على الجانب الاخر يدخل فريق ديبورتيفو ألافيس ضيفا لحساب منافسات النصف الاول من الموسم الحالي للدوري الاسباني في اطار مواجهة الجولة الحادي عشر ويحتل قبل مواجهة اليوم نادي ريال مدريد المركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد نقاط بعد ان لعب الفريق 10 مباريات وذلك بمعدل نقطة واحده في كل مباراة ، واخر مباراة لعبها نادي ديبورتيفو ألافيس قبل مواجهة اليوم كانت من امام خصمه فريق فالنسيا والتي انتهت بنتيجة التعادل الاجابي بهدفين لمثلهما ، وسوف تنقل اليوم مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس على قناة بي ان سبورت الثالثه.