طبيب سيراميكا كليوباترا: إصابة أوفة ودابو في العضلة الخلفية

قال فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، إن إصابة كل من أحمد أمين أوفة، وشريف دابو لاعبا الفريق، عبارة عن إجهاد في العضلة الخلفية.
وأشار طبيب الفريق إلى أنالثنائي يخضعان للتدريب والتأهيل تحت إشراف الدكتور محمد الشافعي أخصائي التأهيل بالنادي.
وأضاف طبيب الفريق إلى أندابو شعر بإجهاد في العضلة الخلفية
وشدد الدكتور فريد رضوان على أن أحمد أمين أوفة مهاجم الفريق يخضع لبرنامج علاجي بسبب نفس الإصابة، وسوف يشارك في التدريبات بشكل طبيعي بعد يومين.
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