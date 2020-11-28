النحاس: فقدنا عناصر هامة أمام بطل جيبوتي مثل سالم وإدوارد

أعرب عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن سعادته البالغة بالفوز علي أرتا سولار بهدف نظيف في ذهاب تمهيدي الكونفدراليةالأفريقية .
وأضاف عماد النحاس، أن الفريق يوجد به مجموعة من الغيابات مثل محمد سالم ولويس أدوارد بالاضافة لعدد
وواصل بأن الفوز علي أرتا سولار كبداية هو راضي عنها وأن الفريق سيغلق صفحة مباراة الذهاب ويستعد لمواجهة العودة لحسم التأهل .
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